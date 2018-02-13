TBMM Genel Kurulunda, Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısının görüşmelerine başlandı.

Temel Kanun olarak görüşülen tasarının tümü üzerinde partisinin grubu adına söz alan MHP Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan, son yıllarda sıklıkla getirilen torba tasarılara yönelik çekincelerinin bu tasarıda da geçerliliğini koruduğunu söyledi.

Mevcut sistemin, tüm gelişmelere rağmen sürekli değişen ticari hayatın ihtiyaçlarına cevap veremediğini ifade eden Ayhan, yatırım ortamının iyileştirilmesi için pek çok alanda yapısal tedbirlerin devreye sokulmasına ihtiyaç olduğunu belirtti. Ayhan, "İleriye yönelik adımlarınızı planlı şekilde atmazsanız başarı elde etmemiz mümkün değil. Yatırım teşvik sistemi yatırımcılar arasında ayrımcılık yapıyor. Teşvik sistemi ne bölgesel ne de sektörel hedeflere ulaşamadı. Sistemi bir takım firmalara göre hayata geçirirseniz başarılı olamazsınız. Mevcut yatırım teşvik sisteminin yabancı yatırım girdisini artırmadığı görülmektedir. Bu sistemin topluca incelenmesi lazım." dedi.

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan da yine bir torba tasarı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Türkiye'nin bundan birkaç yıl önce çok daha fazla demokrasiye sahip olduğunu öne süren Paylan, "Hukukun üstünlüğü ilkesi bağlamında yapılan araştırmada 113 ülke arasında 101'inci sıradayız. Yatırımcı, hukukun üstünlüğü ilkesine dikkat eder. Yatırımcı basın özgürlüğü konusuna da dikkat eder. Basın özgürlüğü sıralamasında Türkiye olarak sonlardayız." diye konuştu.

Küresel Cinsiyet Eşitliği Raporuna göre de Türkiye'nin 144 ülke arasında 133'üncü sırada yer aldığını ifade eden Paylan, "Bu endeksler dikkate alındığında ülkemize gelecek yatırımcı bizi sömürmek için gelecektir. Türkiye'de büyüyen kesim yüzde birlik bir kesimdir. Geniş kesimlerin büyüdüğü falan yok. Biz bir duvara çarptığımızda sonuç geniş kesimlere yansıyacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Paylan, yatırım ortamının iyileştirilmesi başlığında sadece teknik maddelere bakılması halinde Türkiye'nin aydınlığa çıkamayacağını, yatırım ortamının iyileştirilmesinin hukukun üstünlüğü ve toplumsal barış ile olacağını sözlerine ekledi.

"Türkiye en fazla faizi veren ülkeler arasında"

CHP İzmir Milletvekili Zekeriya Temizel de dünyanın, yoksulluğun giderilmesinden umudu kesmeye başladığını, yoksulluğun yönetimi politikalarının hakim vaziyette olduğunu söyledi.

Dünyada faizin ödenebildiği sürece borç alma imkanının bulunduğunu anlatan Temizel, şunları kaydetti:

"Türkiye de en fazla faizi veren ülkeler arasında. Bize en yakın olan ülkeden bile bir kat öndeyiz. Dünyadaki para kıtlığı neoriberal para politikalarını uygulayan ülkelerde bir yarış ortaya koydu. Dünyada yatırımcı çekme yarışı var. Ülkeler bu konuda o kadar ileri gidiyorlar ki hiçbir değeri gözetmiyor. Bu yarışa ister istemez Türkiye de katılıyor. Bu tasarı bu yarışta biz de varız düzenlemesidir. Dünya bankası bu yarışta hakemlik yapıyor. 10 branşta yapılan yarışta ülkeler öne geçmenin derdinde. Bunlarla ne kadar yarışırsanız yarışın önünüze geçecek ülkeler var. Bir ülkeye yatırım yapabilmesi için kabul edilen husus, evrensel hukukun işleyip işlemediği. Maç oynanırken kuralların değişip değişmediğine bakılıyor. Söz hakkı ve hesap verebilirlik konusunda Türkiye son sıralarda yer alıyor. Yasa yapıyoruz ama bu yasalar inanılmaz şekilde kalitesiz. Mevzuatımızı düzeltelim, kaliteyi artıralım. Yatırımlara kolaylık sağlamak için kuralları çiğnemek doğru değildir."

"Türkiye hedeflerinden şaşmadı"

Şahsı adına söz alan AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir de uluslararası ilişkilerde güç gösterisinin en önemli unsurunu ekonominin oluşturduğunu, Türkiye'nin de bunu başarı ile ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin büyüyen ekonomisine çelme takmak amacıyla yapılan her hamlenin başarısızlıkla sonuçlandığının altını çizen Keşir, "Türkiye, istihdam ve kalkınma hedeflerinden asla şaşmamıştır. 2023 hedefimize emin adımlarla ilerliyoruz. Bu paket ile 20-25 basamak sıçrama yapmak istiyoruz. Türkiye, içeride ve dışarıda kim engel olmaya kalkarsa kalksın büyüme ve kalkınma hedeflerine ulaşacaktır." diye konuştu.

Şahsı adına söz alan CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu da hükümetin özellikle ekonomik konularda sürekli bahaneler ürettiğini savundu.

Uygulanan politikaların yanlış olmasından kaynaklı sıkıntılar yaşandığını öne süren Bekaroğlu, şöyle konuştu:

"Aldığınız borç paraları betona gömdünüz ve artık ekonomi tıkandı. Ekonomideki kötüye gidişin sebebi darbe girişimi falan değil. İpin ucunu yanlış politikalar sayesinde kaçırdınız. Problem dünya değil, sizsiniz. Eskiden liberaller dünyanın küçülmesini istiyorlardı. Şimdi neoliberaller 'devlet güçlü olsun ve bizi korusun' istiyor. Artık neredeyse kutsallaştırdığınız bir gerçek varsa o da büyüme. Bu düzenlemeler aslına bakıldığında geç kalınmış düzenlemelerdir."

Tasarının tümü üzerinde gruplar adına yapılan konuşmaların ardından Meclis Başkanvekili Ayşe Nur Bahçekapılı, birleşime ara verdi. Bahçekapılı, ara sonrasında komisyonun yerini almaması üzerine, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.