TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'daki incelemelerini tamamladı

TBMM Depreme Karşı Alınabilecek Önlemleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Elazığ'da 24 Ocak 2020'de meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından yapılan çalışmalara ilişkin incelemelerini tamamladı.

Komisyon Başkanı ve AK Parti Sakarya Milletvekili Recep Uncuoğlu ile 13 milletvekilinin yer aldığı heyet, incelemelerin ikinci gününde merkez Bizmişen ve Aksaray mahallelerinde yapılan deprem konutlarını inceleyip evlerine yerleşen depremzedelerin sorun ve taleplerini dinledi.

Görüşmenin ardından heyet, AFAD Lojistik deposunu, inşaatı devam eden Afet Acil Durum Merkezini, Değirmenönü köyünde çelik konstrüksiyon sistemi ile inşa edilen köy evlerini inceledi, aileleri ziyaret etti.

Uncuoğlu, burada yaptığı açıklamada, depremden sonra Elazığ'ın 12 noktasında 20 bin 750 konut inşa edildiğini söyledi.

Konutların yarısından fazlasının tamamlanarak sahiplerine teslim edildiğini belirten Uncuoğlu, "Yemişlik, Bizmişen ve Aksaray rezerv konut alanlarında inceleme imkanı bulduk. Oralardaki çalışmaları, konutlarını teslim alan vatandaşlarımızı da ziyaret ederek yerinde görmüş olduk. Son derece kapsamlı işler yapıldığını, 12'den fazla Elazığ'ın değişik bölgelerinde konut alanları üretildiğini, 20 bin 750 konutun hemen hemen yarısının tamamlanarak hak sahiplerimizce kuralarının çekildiği büyük bir kısmına da vatandaşlarımızın yerleştiğini görmek bizleri ziyadesiyle sevindirdi." dedi.

Elazığ'da 6 bin 500 metrekare alanda inşa edilen, arama kurtarma eğitimlerinin de verileceği Acil Durum Merkezi inşaatında da incelemelerde bulunduklarını aktaran Uncuoğlu şunları konuştu:

"AFAD Lojistik depo ziyaretimizle de Elazığ'ın bu manada afet ve acil durum kabiliyetini, kapasitesinin ne derece önemsendiğini ve oradaki çalışmaların çok kapsamlı bir şekilde özellikle de depremde Elazığ'a büyük katkılar sağladığını müşahede ettik. Hemen lojistik depomuzun yanında inşaatı devam eden önümüzdeki birkaç ay içerisinde tamamlanarak teslim edilmesi planlanan Afet Acil Durum Merkezini yaklaşık 6 bin 500 metrekare kapalı alanda, içinde afet arama kurtarma ekiplerinin eğitiminden diğer bütün çalışmalarına varıncaya kadar bütün acil durum müdahalesinin yürütüleceği altyapının kurulduğunu, bu manada çok kapsamlı, donanımlı ve merkezin Türkiye'de ilk 5'ten sonra Elazığ'a da kazandırıldığını müşahede etmek bizi de ziyadesiyle memnun etti."

"Depremzedelerin evlerinden memnun olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor"

Elazığ'da depremden etkilenen köylerde çelik konstrüksiyon ve diğer bütün altyapı donanımlarıyla köy evleri yapıldığını tespit ettiklerini de aktaran Uncuoğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzedelerin evlerinden memnun olduklarını görmek bizi de mutlu ediyor. Burada çok düşük ısınma maliyetleriyle çok uzun ömürlü, çok fonksiyonel kullanıma sahip olan bu konutların da hızlı bir inşaat süreci içerisinde çelik konstrüksiyon ve diğer bütün altyapı donanımlarıyla hazır bir vaziyete getirilip teslim edilmiş olması da gayet başarılı. Bütün bu gezimiz sonucunda gerçekten Elazığ'da çok kapsamlı çalışmaların yürütüldüğünü ve Elazığ'ın şehirleşmesine, depreme dirençli kent planlamasında gerek rezerv alanlar olsun gerek yerinde dönüşümler olsun gerekse afet konutu kapsamında yapılan çalışmalar olsun son derece isabetli olduğunu gördük."

Kentte yürütülen çalışmalarla Elazığ'ın tüm alanlarda cazibesini artırarak gelişmeye ve büyümeye devam edeceğini dile getiren Uncuoğlu, "İnanıyoruz görüyoruz ki Elazığ böyle bir depremle tekrar karşılaştığında bu kadar büyük acılar bu kadar büyük kayıplar yaşamayacak. Her geçen gün Elazığ'ın tüm alanlardaki cazibesi artarak büyümeye gelişmeye devam eden, parlayan bir şehrimiz olacak." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı