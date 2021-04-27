TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
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TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir

TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve İYİ Parti; Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'ın 1915 olayları için kullandığı 'soykırım' iddiasına karşı ortak bir bildiri okudu. Bildiride "soykırım" terimi kınarken, bu ifadelerin yok hükmünde olduğu belirtildi. HDP ise bildiriye imza atmadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla, Meclis Genel Kurul'unda okunan Başkanlık bildirisinde, ABD Başkanı Joe Biden'in 24 Nisan 20221 tarihli açıklamasıyla, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplendiği ifade edildi.

SOYKIRIM İFTİRA OLARAK NİTELENDİRİLDİ

Bildiride, "soykırım" iddiası "tarihin tahrifi" ve "iftira" olarak nitelenirken, "Bu iftirayı en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlâken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı açıklama, nezdimizde yok hükmündedir" denildi.

ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" açıklamasına yanıt, dün TBMM Genel Kurulu'nda TBMM Başkanı Mustafa Şentop imzasıyla hazırlanan başkanlık tezkeresiyle verildi.

"ERMENİ LOBİLERİNİN İDDİALARI"

Bildiride, Biden'ın 24 Nisan'da yaptığı açıklamayla 1915 Olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplendiği ifade edilerek, bu açıklamanın TBMM tarafından "esefle ve şiddetle" kınandığı kaydedildi.

Bildiride, Biden, kararından geri dönmeye çağrıldı:

"Bu çerçevede, Başkan Joe Biden'ı, tarihî gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. 101'inci açılış yıldönümünü gururla idrak etmekte olduğumuz TBMM, kimden ve nereden gelirse gelsin aziz milletimize ve ülkemize yönelik her türlü haksız söylem ve davranış karşısında milli onurumuzdan, bağımsızlığımızdan ve her safhasıyla iftihar ettiğimiz tarihimizden yana tavır almayı sarsılmaz bir azim ve kararlılıkla sürdürecektir."

TBMM KARARI OLACAK

1915 olaylarının "soykırım olarak tanımlanabilmesi için gereken hiçbir koşulu taşımadığı ifade edilen bildiride,Biden'in açıklamasının hakları kutuplaştırmak, radikal-aşırıcı çevrelerin gündemini desteklemekten başka bir işe yaramayacağı vurgulandı.

ABD Başkanı Biden'ın "soykırım" açıklamasının kınanması, reddedilmesi ve yok hükmünde sayılmasına ilişkin bildiri, Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak kabul edildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra TBMM kararı haline gelecek.

TBMM'den Joe Biden'a 'soykırım' tepkisi: Nezdimizde yok hükmündedir
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- Abdullah Karlidag
Abdullah Karlidag
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