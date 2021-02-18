TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor
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TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor

18.02.2021 09:24 | Son Güncelleme: 18.02.2021 09:37

TSK personeline ilişkin kanun teklifinin ilk 8 maddesi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi. Teklife göre, Uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 52'den 55'e yükseltildi.

Milli Savunma Bakanlığı kadrolarında görevli personelin tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması, özlük haklarının iyileştirilmesi gibi düzenlemeleri içeren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Personel Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin birinci bölümünde yer alan 8 maddesi, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Sağlık Bilimleri Üniversitesinde uzmanlık eğitimi gören misafir askeri personele, aynı yerde eğitim görenlerde olduğu gibi ödeme yapılacak.

EMEKLİLİ YAŞ HADDİ 55 OLACAK

Bakaya ve yoklama kaçağı suçlarında özür olarak kabul edilen durumlar, kanunda belirtilen mazeretlerle sınırlı tutulacak. Tecrübelerinden daha uzun süreli ve etkin şekilde yararlanılması amacıyla uzman erbaşların emeklilik yaş haddi 55 olacak. Seferin gereği olarak lüzum görülmesi ve sağlık durumlarının elverişli olması halinde uzman erbaşlar, 60 yaşına kadar en gençlerinden başlanarak orduya alınabilecek.

GİDERLERİ GENEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK

Teklif ayrıca uzun yıllar TSK'de zor koşullarda görev yapmasına rağmen yalnızca emeklilik hakkını elde edinceye kadar kısa süreliğine devlet memuru olarak görev yapan uzman erbaşların da emsallerinin aldığı emekli aylığını almalarını amaçlıyor. Kiraya verilen veya üçüncü şahıslara işlettirilen kısımları hariç olmak üzere askeri kantinlerin elektrik, su ve yakacak giderleri, genel bütçeden karşılanacak.

ŞARTLARI KAYBEDENLERİN İLİŞİKLERİ KESİLECEK

Dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen subaylardan, verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile bu şartları kaybedenlerin ilişikleri kesilecek.

SUBAYLARA YÖNELİK YAPILAN DÜZENLEMELER

Subaylara yönelik yapılan düzenlemelerle uyumlu şekilde, dış kaynaktan temin edilen astsubaylardan da deneme süresinin bitiminden önce temin şartlarını taşımadığı anlaşılanların veya bu şartları kaybedenlerin; dış kaynaktan doğrudan Özel Kuvvetler Komutanlığı emrinde görev yapmak üzere temin edilen astsubayların da verilen eğitimi tamamlamadan önce temin aşamasında aranan sağlık ve benzeri şartları taşımadıklarının sonradan anlaşılması halinde ilişikleri kesilecek.

HUKUK SINIFI SUBAYLARIN DİSİPLİN AMİRİ OLMASI AMAÇLANIYOR

Hukuk sınıfı subaylar, arabuluculuk komisyonlarında görev yapabilecek. Dış kaynaktan alınan hukuk sınıfı subay adayları, diğer sınıflardaki subay adayları gibi temel askerlik eğitiminin ardından subaylığa nasbedilebilecek. Teklifle, nezdinde bulundukları kıta komutanı veya kurum amirlerinin, hukuk sınıfı subayların disiplin amiri olması amaçlanıyor.

TBMM'de kabul edildi, uzman erbaşların emeklilik yaşı değişiyor
Haber Yorumları (9)
TURKO: Iscim 65 yaşında emekli olur vah ah gelir bunlarada oy verir
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VATANDAŞ: Şimdi çıkarlar herkes neden bi 65 ye emekli olurken onlar 55 ye emekli oluyor diye. Nöbet vs gibi sistemlerden dolayı istirahat hakları kısıtlı ve hatta hiç olmadığı için yıpranma payları olduğunu biliyorum. Ve bence sonuna kadar hak ediyorlar. Hayatının en güzel yıllarını hep dağlarda bizim için harcıyorlar şimdi çıkıp biz de nankörlük mü edelim. Zaten hakları neyse onu alıyorlar belki ayda 8-10 nöbet tutup yeri gelip istirahat edemiyorlar. Diğer devlet memurları 24 saat nöbetin ardından 72 saat istirahat edebilirken !
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AAA: Normal vatandaş 60 üzeri oluyorsa herkes olacak 55 az bile 60 yapmaları gerek.
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