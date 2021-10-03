TBMM'de halının altına bakır bara sistemi yerleştirildi! Vekiller artık daha az kavga edecek - Haberler
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TBMM'de halının altına bakır bara sistemi yerleştirildi! Vekiller artık daha az kavga edecek

Haberler.com / Gözde Nur Bayar - Haberler | Politika
TBMM'de halının altına bakır bara sistemi yerleştirildi! Vekiller artık daha az kavga edecek

Sık sık hararetli tartışmalara kimi zaman da görmek istemediğimiz kavgalara sahne olan TBMM, 1 Ekim'de iki aylık aradan sonra yeniden açıldı. Tamamen yenilenen Meclis Genel Kurul salonundaki dev halının altına "vücut enerjisini alan" bakır bara sistemi yerleştirildi. Böylece statik elektriğin topraklanması sağlanacak. Son değişiklik, "Vekiller artık daha az kavga edecek" yorumlarını da beraberinde getirdi.

Tbmm 1 Ekim'de yeni yasama yılına yenilenen salon ile girdi. Genel Kurul salonundaki dev halının altına vücut enerjisini alan bakır bara sistemi yerleştirildi. Bu sistem, statik elektriğin topraklanmasını sağlayacak.

Sözcü'nün haberine göre bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke ve kırgınlık gibi duyguların azalmasında rol oynuyor. Yeni sistem sayesinde TBMM Genel Kurulu'nda daha az kavga çıkması bekleniyor. 27. Dönem 5. Yasama yılının açılışıyla birlikte Meclis'teki yeniliklerden bazıları şöyle:

Konuşma kürsüsü hidrolik iner-çıkar sisteme çevrildi. Duvar yüzeylerindeki akustik boyalar yenilendi, tüm koltukların bakımları yapılarak reji odası arkasındaki depo alanına sistem odası oluşturuldu.

Salonda tek parça dev halı kullanıldı. Halı antistatik, alev almayan ve teflon yüzeyi sayesinde kolay temizlenebilecek. Halının altına ise statik elektriğin topraklanması amacıyla bakır bara sistemi yerleştirildi. Bakır, insan vücudunda biriken aşırı öfke, kırgınlık gibi duyguların aktarılmasında büyük önem taşıyor.

Salonda bulunan SD (720×576 piksel) çözünürlüklü kameralar HD (1920×1080 piksel) özellikte yeni kameralarla değiştirildi. 8 adet kamera ile çekilen görüntü, salonun iki yanına asılan iki büyük ekranla salona aktarılacak.

Genel Kurul'un ışıkları vekillerin en büyük şikayetleri arasında yer alıyordu. Gözü yoran parlaklık çözüldü. Masaların üzerindeki parlamayı önlemek için gül ağacı (bubinga) kaplama yapıldı ve parlak cila yerine mat cila kullanıldı.

Her vekilin kullanacağı masaların üzerine 7 inç büyüklüğünde LCD ekran yerleştirildi. Vekiller, sisteme pin kodu, parmak izi ve kimlik kartı ile giriş yapabilecek. Ayrıca her vekil için masalara priz ve usb priz girişi kondu.

Oturumu yöneten başkanının önündeki 15 inç ekran 27 inç ile değiştirildi. Kürsüde konuşma yapan hatibin görüntüsü aynı zamanda başkanın önündeki ekrana da yansıyacak. Başkanlık kürsüsü ve milletvekili masalarında bulunan ünitelere simultane tercüme sistemi de eklendi.

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Gözde Nur Bayar
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Haber: TBMM'de halının altına bakır bara sistemi yerleştirildi! Vekiller artık daha az kavga edecek - Haberler
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