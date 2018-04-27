TBMM'de Bürokratlar Milletvekili Adaylığı İçin İstifa Etti

Türkiye Büyük Millet Meclisinde bazı bürokratlar milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etti.

Anayasa, TBMM İçtüzüğü ve Parlamento Hukuku alanında kitapları ile tanınan, yasama bürokratı ve öğretim üyesi olan TBMM Müşaviri Doç. Dr. Şeref İba, 24 Haziran 2018 seçiminde MHP'den Adana milletvekili aday adayı olmak için görevinden istifa etti. Yasama faaliyetlerindeki uzmanlığı ile bilinen İba, TBMM Müşaviri olmadan önce, TBMM Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

Parlamentoda İba'nın yanısıra AK Parti TBMM Grup Müdürü Halil Ergen, Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Cemalettin Tüney'in de aralarında bulunduğu 11 bürokrat istifa etti. - ANKARA