TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı
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TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı

TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Politika

AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler, dünyayı kasıp kavuran korona salgınının en şanssız isimlerinden biri oldu. Babasını virüsten kaybeden AK Partili vekil, ilki temmuz ayında olmak üzere tam 3 kez koronavirüse yakalandı. Üçüncü defa yakalandığı koronavirüs nedeniyle ağır bir hastalık dönemi geçiren ve 10 gün hastanede kalan Kiler, geçen yıl TBMM'de çıkan kavgada CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumrukla gündeme gelmişti.

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınından Türkiye'de en fazla etkilenen kesim, sağlık çalışanlarından sonra, siyasetçiler oldu. Milletvekilleri arasındaki koronavirüs yaygınlığının yüzde 30'un üzerinde olduğu açıklanmıştı. Bugüne kadar 100'den fazlası AK Partili olmak üzere, 160'dan fazla milletvekilli koronavirüse yakalandı. Bu nedenle de milletvekilleri aşıda öncelikli gruplar arasına alınmıştı. Bazı milletvekilleri aşı olmalarına rağmen virüse yakalanırken, birçoğu aşının etkisiyle hastalığı hafif belirtilerle geçirdi. Aşı olmasına rağmen hastalığı ağır geçiren milletvekili bulunmuyor.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDIĞINDA 10 GÜN HASTANEDE YATTI

Son dönemde aşıdan sonra koronavirüse yakalanan milletvekilleri 'Grip benzeri' semptomlar gösterdiklerini söyledi. Öte yandan, salgının en şanssız isimlerinden biri AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler oldu. Geçen yıl salgının ilk döneminde virüse yakalanan Kiler, temmuz ayında ikinci kez hastalandı. Sonbaharda ise üçüncü defa koronavirüs kaptı. İlk ikisini ayakta ve hafif geçiren Kiler'in, üçüncü defa yakalandığı koronavirüs nedeniyle ağır bir hastalık dönemi geçirdiği ve 10 gün hastanede kaldığı belirtildi.

BABASINI DA KORONAVİRÜSTEN KAYBETTİ

Kiler'in bu süreçte ailesinden de birçok kişi virüse yakalandı, babasını COVID-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Vahit Kiler, hastalandıktan sonra ilk ikisinde vücudunda antikor oluşmadığını, üçüncü kez virüse yakalanmasından sonra ise vücudunun antikor ürettiğinin tespit edildiğini ve aşısını da olduğunu söyledi. Türkiye gazetesinin haberine göre, dünyada ve Türkiye'de bu kadar kısa aralıklarla üç kez virüse yakalanan vaka sayısının çok az olduğu belirtiliyor.

TBMM'de attığı yumrukla gündeme gelmişti! Salgının en şanssız isimlerinden biri oldu, 3 kez korona kaptı

TBMM'DEKİ KAVGAYLA GÜNDEME GELMİŞTİ

Geçen yıl TBMM Genel Kurulu'nda, CHP'nin İdlib'de Türk askerlerinin güvenliğine ilişkin grup önerisi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Genel Kurul'daki konuşması AK Parti milletvekillerinin tepkisine neden olmuştu.

Genel Kurul öncesinde düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözleri nedeniyle de tepki toplayan Özkoç'un üzerine, bir grup milletvekili yürüyünce gerginlik artmıştı.

VEKİLLER BİRBİRLERİNE GİRMİŞTİ

CHP milletvekillerinin de tartışmaya dahil olmasıyla birlikte arbede yumruklu ve tekmeli kavgaya dönüşürken, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler'in, CHP'li Engin Özkoç'a attığı yumruk da kameralara yansımıştı. Kameralara yansıyan Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'nin çektiği bu görüntü, AK Parti Bitlis Milletvekili Vahit Kiler tarafından sosyal medya hesabından paylaşılmıştı.

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Gündem Editörü - Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü

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