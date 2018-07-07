TBMM'de 27. Dönem Başladı - Vecdi Gündoğdu-Türabi Kayan-Selahattin Minsolmaz
- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 1. Yasama Yılı CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.
- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem 1. Yasama Yılı
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz yemin ederek görevlerine başladı.