TBMM'de 27. Dönem Başladı - Vecdi Gündoğdu-Türabi Kayan-Selahattin Minsolmaz

TBMM'de 27. Dönem Başladı - Vecdi Gündoğdu-Türabi Kayan-Selahattin Minsolmaz

- TBMM Genel Kurulu 27. Dönem 1. Yasama Yılı CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı.

- TBMM Genel Kurulu
27. Dönem 1. Yasama Yılı
CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu
CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan
AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz TBMM - TBMM Genel Kurulu'nda, 27. Dönem 1. Yasama Yılı başladı. CHP Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Kırklareli Milletvekili Türabi Kayan, AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz yemin ederek görevlerine başladı.

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