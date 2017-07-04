TBMM Başkanvekili Aydın "Bu Halkın Kararına Niye Rıza Göstermiyorsunuz?"

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, CHP'nin halk oylamasına ilişkin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) başvuru kararıyla ilgili, "Bu halkın kararına niye rıza göstermiyorsunuz? Asıl olan eğer milletse, demokrasilerde milli irade esas ise millet referandumda kararını verdi. Onun dışındaki çabalar beyhudedir." dedi.



Aydın, Adıyaman'ın Kahta ilçesi Cami Mahallesi'nde 24 derslikli İmam Hatip Ortaokulu'nun temel atma törenine katıldı.



Törende konuşan Aydın, siyaseti halk için yaptıklarını, halka hizmet için ilk günkü sevdayla yollara döküldüklerini söyledi.



Türkiye'nin büyüyüp güçlenmesinin ümmetin umudunun güçlenmesi anlamına geldiğini belirten Aydın, şöyle konuştu:



"Güçlü bir Türkiye demek, Türkiye'nin geleceğe kararlı ve azimle yürümesi ve tüm mazlumlara, mağdurlara mihmandarlık etmesi demektir. Türkiye'yi çekemeyenler olabilir, içeriden dışlardan işbirlikçiler olabilir. Karşımızda türlü engeller, hileler, tezgahlar kurabilirler. Partiyi kapatmaya çalışabilirler. Darbe planları kurgulayabilirler. E-muhtıralarla karşımıza çıkabilirler. Gezi ve 17-25 Aralık diyebilirler. Kobani bahanesiyle sokakları kan gölüne çevirmek isteyebilirler. En nihayetinde yıl dönümünün yaklaştığı 15 Temmuz'da Türkiye'yi işgal etmeye çalışabilirler. Biz bütün bunların farkındayız. Tüm bunlara karşı halk olarak 15 Temmuz'da tanklara karşı durduğumuz gibi, bu oyunları da bozmaya gücümüz yeter."



Aydın, temel atma töreninin ardından Kahta ilçesine bağlı Damlacık köyünü ziyaret ederek, vatandaşların sorunlarını dinledi.



Damlacık köyünde gazetecilere açıklamalarda bulunan Aydın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanması üzerine Ankara'dan İstanbul'a başlattığı yürüyüşü eleştirdi.



CHP'nin referandum sonuçlarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşıyacağını açıklamasına değinen Aydın, anamuhalefet partisinin halkın verdiği kararı içine sindiremediğini söyledi.



Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) verdiği kararın çok açık olduğunu vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:



"Bu halkın kararına niye rıza göstermiyorsunuz? Asıl olan eğer milletse, demokrasilerde milli irade esas ise millet referandumda kararını verdi. Onun dışındaki çabalar beyhudedir. Millet bu anayasa değişikliğine, yeni sisteme 'evet' dedi. Buna ilişkin olarak çalışmalar, düzenlemeler yapıldı. Uyum yasaları gelecek ama hala bunu içine sindirememişler. Bu millet için bu siyaset değildir. Yüksek Seçim Kurulunun verdiği karar kesindir. Bu karara karşı hiçbir merciye müracaat edilemez. Kaldı ki, AİHM'in bu tür verdiği kararlar ortadadır. Bunu gündem konusu dahi etmemesi lazım. Asıl olan millettir. Millete gideceksin, millettin kararını başla göz edeceksin."



Aydın, daha sonra Yolaltı, Işıktepe, Esendere, Kuştepe ve Erikdere köylerini ziyaret ederek vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.