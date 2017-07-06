TBMM Başkanvekili Aydın Açıklaması

TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, "Siyaseti halk için yapıyorsanız halkla beraber yürüyeceksiniz, halka karşı olanlarla birlikte değil." dedi. Aydın, AK Parti Adıyaman Milletvekili Adnan Boynukara, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve beraberindeki heyetle birlikte Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı köy ve beldeleri ziyaret etti.



Besni ilçesinin Suvarlı beldesinde vatandaşlarla sohbet eden Aydın, daha sonra yaptığı açıklamada, AK Parti'nin seçimden seçime vatandaşı ziyaret eden değil her zaman vatandaşın hizmetinde olan bir parti olduğunu belirtti.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, partisinin İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklanmasına tepki için başlattığı yürüyüşe ilişkin de konuşan Aydın, şu değerlendirmede bulundu:



"AK Parti'yi diğer partilerden ayıran en önemli etmen, sadece seçimden seçime oy istemeye giden bir parti değil, halkın talep ve beklentileri için halkla beraber yol yürüyen halkın hizmetkarı olan bir parti olmasından kaynaklanıyor. Bu sıcakta kimileri tatil yapıyor, kimileri gereksiz yere ülkeyi germek ve şov yapmak adına birileriyle kol kola yürüyüp bir gövde gösterisi yapmaya çalışıyor. Arkadaşlar o yol, yol değildir. Yol burasıdır. Belören, Sarıyaprağa, Suvarlı ve Gölbaşı'na gideceksiniz. Köy köy, belde belde, kasaba kasaba gezeceksiniz. Siyaseti halk için yapıyorsanız halkla beraber yürüyeceksiniz, halka karşı olanlarla birlikte değil."



CHP'nin adalet yürüyüşünü kimlerle yaptıklarını bildiklerini dile getiren Aydın, CHP'nin yaptığı yürüyüş konusunda talimatı nereden aldıklarını bildiklerini, bu işin arkasında kim ya da kimlerin olduğunu herkesin tahmin ettiğini kaydetti.