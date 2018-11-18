TBMM Başkanı Yıldırım: Savunmamızı Yerli Silahlarla Donatmamız Lazım (3)
YILDIRIM ANTALYA'DA DÜĞÜNE KATILDITBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur ziyaretinin ardından geldiği Antalya'da, Ak Parti Antalya kurucu İl Başkanı merhum Hamza Taş'ın kızı, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın kız kardeşi Zeynep Taş ile Mevlüt Demirez'in düğününe katıldı.
YILDIRIM ANTALYA'DA DÜĞÜNE KATILDI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Burdur ziyaretinin ardından geldiği Antalya'da, Ak Parti Antalya kurucu İl Başkanı merhum Hamza Taş'ın kızı, İl Başkanı İbrahim Ethem Taş'ın kız kardeşi Zeynep Taş ile Mevlüt Demirez'in düğününe katıldı. Cam Piramit'te düzenlenen törende çiftin nikahını, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel kıydı.