TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

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TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti
Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop,  Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı Jacob Francis Nzwidamilimo Mudenda ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, konuk mevkidaşı ile önce başbaşa görüştü. Daha sonra Şentop ve Mudenda, heyetlerarası görüşmeye başkanlık etti. Şentop ardından, Meclis'in, 15 Temmuz darbe girişiminde FETÖ tarafından bombalanan alanları Zimbabve Ulusal Meclis Başkanı ile beraberindeki heyete gezdirdi ve bilgi verdi. Sentop ayrıca konuk heyetle birlikte Genel Kurul Salonuna da girdi.

 


TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti
TBMM Başkanı Şentop, Zimbabve Ulusal Meclis Başkanını kabul etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar

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