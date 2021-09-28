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TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldiKazakistan, (DHA)- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile birlikte Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10'uncu...

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi

Kazakistan, ( Dha )- Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da temaslarını tamamlayan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan Parlamentosu Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin ile birlikte Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 10'uncu Genel Kurulu'na katılmak üzere ülkenin Türkistan şehrine geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi

TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TBMM Başkanı Şentop, Türkistan şehrine geldi - Haberler
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