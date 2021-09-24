TBMM Başkanı Şentop, TEKNOFEST'i ziyaret etti Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, teknoloji alanında alınan mesafelerin, atılan adımların başlangıçta çok küçük adımlar olarak ortaya çıktığını ancak daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak büyüdüğünü belirterek, "Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek." dedi.

TEKNOFEST'i ziyaret eden Şentop'a, T3 Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar eşlik etti.

Şentop, gazetecilere yaptığı açıklamada, TEKNOFEST'i önceki yıl da ziyaret ettiğini anımsatarak, "Muazzam bir fark ve başarı var. Stantların kuruluşundan katılımcı sayısına kadar her sefer katlayarak artıyor." diye konuştu.

TEKNOFEST'in özellikle gençlerin, çocukların ilgisini çektiğini belirten Şentop, "Buradaki somut bazı girişimleri, projeleri görerek ufuklarını geliştireceklerini düşünüyorum. Nitekim bazı küçük çocuklarımızla gençlerimizle sohbet etme imkanı da oldu. Hepsinin kafalarında projeleri var ama somut olarak gördüklerinde tabii daha fazla öz güven sahibi oluyorlar. Bu bakımdan çok önemli." dedi.

Şentop, Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 20 yıl içerisinde teknolojide yaptığı hamlenin de görüldüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bütün bunlar Türkiye'de bu konuya ve teknolojiye, Türkiye'nin özellikle savunma sanayinde gelişmesine verilen önem, çizilen ufuk ve bunları sıkı bir şekilde takiple gerçekleşen şeyler. Türkiye, çok büyük adımlar attı. Bunları başka ülkelerle mukayese ettiğimizde de şunu söylemek lazım; teknoloji alanında alınan mesafeler, atılan adımlar başlangıçta çok küçük adımlar olarak ortaya çıkıyor ama daha sonra geometrik bir şekilde kendisini katlayarak büyüyor. Çok kısa zamanda büyük mesafeler alındı, inşallah çok daha kısa zamanda daha büyük mesafeleri alacağız ve Türkiye üretim bakımından savunma sanayinde çok ileriye gidecek. Bu tabii sadece bir merak, sadece bir kendi kendimizi övmek, bununla iftihar etmek için yapılan bir iş değil. Bu bir zaruret.

Eğer elinizde bu tür imkanlar yoksa, başka ülkelere muhtaçsanız çok kritik zamanlarda tam ihtiyacınız olduğu anlarda sizi ortada bırakabiliyorlar. En son ABD ile yaşadığımız F-35'lerle ilgili projede olduğu gibi işlerine gelmediği zaman sizi dışlamak için bir operasyon yapabiliyorlar. Elinizde imkanlar olursa, bunları yerli olarak, milli olarak geliştirebiliyorsanız, kimseye muhtaç olmadan savunma sanayi imkanlarına sahipseniz, o zaman çok daha güçlü bir ülke olursunuz. Masada güçlü olmanın, diplomasi alanında güçlü olmanın şartı da budur. Kissenger'ın bir sözü vardır 'Gücünüzün gölgesi masaya düşmedikçe masada başarı sağlamanız mümkün değildir' der. Dolayısıyla Türkiye bu alanda büyük başarılar elde etti, bunların bazı sonuçlarını da Libya'da, Suriye'de yaşanan olaylarda, çok yakın bir zamanda Azerbaycan'da ikinci Karabağ Savaşı'nda gördük. Azerbaycan'ın yıllardır işgal altında olan kendi öz vatan topraklarını kurtarmasında Türkiye'nin geliştirdiği bu teknolojilerin çok büyük faydası oldu, savunma sanayi alanında Türkiye ile yaptığı iş birliğinin faydası oldu."

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, gençlere projelerini somutlaştıracağı imkanların sunulmasının önemine işaret ederek, TEKNOFEST gibi fuarların da gençleri teşvik ettiğini dile getirdi.