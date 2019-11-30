TBMM Başkanı Şentop Tekirdağspor 52. Yıl Birlik yemeğine katıldı

30.11.2019 23:06 | Son Güncelleme: 30.11.2019 23:09

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağspor'un 52. Yıl Birlik yemeğine katıldı.

Şentop, kentteki bir otelde düzenlenen yemekte, böyle anlamlı bir gecede Tekirdağ'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Tekirdağspor'un kentin sembollerinden olduğunu belirten Şentop, "Eğer Tekirdağ'ı sevmekten, Tekirdağ'a bir şeyler katmaktan bahsediyorsak, Tekirdağ'a hizmeti kendimize bir ideal olarak koyuyorsak, bunun mutlaka bir yerinde Tekirdağspor'un da olması gerekiyor. Spor şehrin temsili, şehrin adını taşıyan spor kulübü şehirde birlik bakımından çok önemlidir." dedi.

Şentop, Tekirdağspor'u herkesin üst liglerde görmek istediğini dile getirerek şunları kaydetti:

"Tekirdağspor'a bütün şehrin sahip çıkması gerekiyor. Şehrin takımına sahip çıkmak aynı zamanda yerel yönetimlerin de görevidir. Siyasetçilerin de iş adamlarının da görevidir. Tekirdağ ekonomimize 13 milyar dolar katkı sağlıyor. Ülke ekonomisine katkı sağlayan iller arasında dördüncü sırada. Mesele Tekirdağ olduğu zaman bir araya gelme anlayışını yerleştirmemiz lazım. Farklı kesimlerden ve siyasi görüşlerden insanlar da olabiliriz ama Tekirdağ'da yaşayıp Tekirdağspor'un üst liglere çıkmasını istemeyen bir anlayış yoktur Tekirdağ'da."

Programa, Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül ile il protokolü katıldı.

Kaynak: AA