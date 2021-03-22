TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması...
22.03.2021 21:21 | Son Güncelleme: 22.03.2021 21:25
TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil."
TBMM Başkanı Şentop: "TBMM'de bin 300'e yakın dokunulmazlık dosyası var. Bu çok yüksek bir sayı. TBMM'de bu kadar çok dokunulmazlıkların kaldırılması fezlekesinin olması çok vahim bir tablo. Türkiye açısından doğru bir tablo değil."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Meltem Öztürk