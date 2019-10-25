TBMM Başkanı Şentop, tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste'yi ziyaret etti

25.10.2019 23:11

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane Bibliotheque Humaniste Selestat'yı ziyaret etti. Hümanist Beatus Rhenanus'un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi.

TBMM Başkanı Şentop'un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

TBMM Başkanı, ziyaretinin sonunda, Kütüphane Özel Defteri'ni imzaladı.

Kaynak: AA