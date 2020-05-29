- TBMM Başkanı Şentop'tan yeni normale ilişkin açıklama
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- TBMM Başkanı Şentop'tan yeni normale ilişkin açıklama

- TBMM Başkanı Şentop'tan yeni normale ilişkin açıklama Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde çocuklarıyla birlikte kıldı.

29.05.2020 23:43 | Son Güncelleme: 29.05.2020 23:48

- TBMM Başkanı Şentop'tan yeni normale ilişkin açıklama

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde çocuklarıyla birlikte kıldı. Şentop, namaz çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde 16 Mart'ta toplu ibadete kapatılan camiler, bugün kontrollü olarak kılınan cuma namazıyla birlikte tekrardan ibadete açıldı. TBMM Başkanı Şentop da 74 gün aradan sonra cuma namazını Hacı Bayram-ı Veli Camisinde oğulları Selehattin ve Ömer Asım Şentop'la birlikte kıldı. Cuma namazı çıkışında açıklamalarda bulunan Şentop, camilerin tekrardan ibadete açılmasının büyük bir heyecanla karşılandığını düşündüğünü söyledi.

Yeni dönemin salgından önceki dönem gibi olmayacağını aktaran Şentop, "Özellikle hijyen, maske ve sosyal mesafeye dikkat ederek, faaliyetlerimizi risk ortadan kaldırılıncaya kadar bu şekilde devam ettireceğiz. Meclis'teki çalışmalar da bu çerçevede devam edecek" dedi.

29 Mayıs'ın İstanbul'un fethinin 567. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Şentop, "Hacı Bayram'ında bizim tarih kaynaklarımızda İstanbul'un fethi ile irtibatı, alakası var. Sultan 2. Murat Fatih'in babası İstanbul'un fethi ile ilgili kendisiyle istişare ederken, o da bu fethin küçük çocuğa yani Fatih Sultan Mehmet'e ve yanında hocası Akşemsettin'e nasip olacağını söylemiştir. İstanbul'un fethini gören bir zatın bulunduğu mekanda eda ettik cuma namazını, fethin 567. yıl dönümü de hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Şentop'tan yeni normale ilişkin açıklama

Kaynak: İHA

Manşet

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