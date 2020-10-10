TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
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TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret

10.10.2020 20:13 | Son Güncelleme: 10.10.2020 20:48

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Okçular Vakfını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Okçular Vakfını ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, Okçular Vakfında geleneksel Osmanlı yayıyla puta atışı, ibriş okuyla da menzil atışı gerçekleştirdi. Şentop ziyaret sırasında ayrıca yerleşke içerisinde yer alan Tirendazlar Tekkesi, müze ve Fatih Sultan Mehmet Han'ın namazgahını da ziyaret etti.

Vakıfta çalışanlarla da bir süre sohbet eden Mustafa Şentop, "Kurulduğu günden bu yana kültürümüzün çok önemli bir değeri olan geleneksel Türk okçuluğunun gelişmesine ciddi katkılar sağlayan vakfın tüm çalışanlarını tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Mustafa Şentop'a ziyareti sırasında Okçular Vakfı ve Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret
TBMM Başkanı Şentop'tan Okçular Vakfına ziyaret

Kaynak: Anadolu Ajansı / Güç Gönel

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