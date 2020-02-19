TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır
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TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözlerine "ilkel bir İslam düşmanlığıdır" ifadelerini kullandı

19.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 19.02.2020 18:50
TBMM Başkanı Şentop'tan Macron'a Fransızca tepki: Sözleriniz ilkel bir İslam düşmanlığıdır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Emmanuel Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözlerine "ilkel bir İslam düşmanlığıdır" ifadeleri ile cevap verdi.


Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan Fransızca ve Türkçe yaptığı açıklamalarda, "Sahel'de, Libya'da barışı bozan, İslam coğrafyalarında kaos çıkaran Fransa Cumhurbaşkanı ve darbeci Hafter'in silah tedarikçisi Macron'un, 'İslami ayrılıkçılık' ile mücadele edeceğine dair sözleri ilkel bir İslam düşmanlığıdır. Fransa evvela ırkçı ve katliamcı geçmişiyle yüzleşmeli" değerlendirmesini yaptı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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