TBMM Başkanı Şentop'tan İmamoğlu'nun iddiaları sonrası MOBESE çıkışı: İncelenmesi gerekiyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Şentop CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Şentop, İstanbul'u esir alan kar yağışının yaşandığı akşam İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun İngiliz büyükelçi ile bir balıkçıda görüntülenmesi ve sonrasında yaşananlara da değindi.

"İNCELENMESİ GEREKİYOR"

İmamoğlu, polemik konusu olan balıkçı gecesine dair MOBESE görüntülerinin servis edilmesine tepki göstermiş ve kanunsuz bir şekilde temin edip yayan kişiler hakkındaki suç duyurusunda bulunmuştu. Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Şentop, "Mobese iddiası var ama bunun incelenmesi gerekiyor. Sanıyorum bununla ilgili hukuki bir süreç yapılacak. Televizyonlarda tartışma programlarında herkes kendi perspektifinde bir şeyler konuşuyor ama bunu yapmamak gerekiyor." dedi.

"YAŞANANLAR, BİR KÖPÜK TARTIŞMASI"

"Hukukun siyaseti somutlaştıran bir alan olduğunu görüyorum." diyen TBMM Başkanı, açıklamalarına şöyle devam etti: "Eğer siyaset bu zeminden ayrılarak yapılırsa o zaman havada kalıyor. Bundan ayrıldığınız takdirde o zaman ölçü kaçıyor. Yaşananlardan şüpheli kurumlarımız bir ders çıkarıyorlar. Olayın sıcağı sıcağına yaşananlar bir köpük tartışması. Bunlar zaman gelince yeni tartışmalarla geride kalır. Önemli olan gerekli dersleri çıkarmaktır, bu mutlaka yapılır. Çalışmalar, incelemeler sürüyor."

"YÜKSEK TANSİYONLA SONUÇ ALABİLMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Şentop'un açıklamalarından satır başları:

"Ben aynı zamanda halkın içerisindeyim. Bir vatandaş olarak da yaşıyoruz olanı biteni. Gerek Tekirdağ gerek Ankara'da birçok vatandaşla görüşüyoruz. Gördüğüm şey şudur... Bir gerilim, yüksek tansiyon yok. Gerginlikleri televizyon ekranlarında tartışmacılar arasında zaman zaman siyasetçiler arasında görüyoruz. Çok kalıcı ve artık yerleşmiş kök salmış bir tablo olmadığını gösteriyor. 1 yıldan biraz fazla bir zaman var seçimlere. Bu uzun bir zaman. Böyle bir tansiyonla konuların tartışılmasının kimseye faydası yok. Bu yüksek tansiyonla bir sonuç alabilmek mümkün değil. Önümüzde çok ciddi çok önemli sorunlar var. Önümüzde tartışacağımız çok konu var, müzakere edilecek çok sorun var.

"ELEŞTİRİNİN DE NEZAKET İÇİNDE YAPILMASI GEREKİR"

Herkesin memleket meselelerini bir ciddiyetle tartışması lazım. Eleştirmenlik diye bir uzmanlık alanı vardır, bilhassa edebiyatta, sanatta vardır. Eleştirmenler genelde eleştirdikleri sanat alanının sanatçısı değildir ama eleştirmendir. Siyaset bu şekilde bir eleştirmenlik alanı değildir. Bir siyasetçi sadece eleştirerek sonuç hasıl edemez. Millet hiç kimseye ne güzel eleştiriyor olanı bitiyor diye oy vermez. Üslup meselesi de çok önemli. Çok ağır eleştirileri bile uygun bir dille iç tüzüğümüze göre ifade edebilmek mümkün. Ben 50 yıl öncesine dair Meclis tutanaklarını okuyorum, hiçbir zaman kibarlığı elden bırakmayan milletvekilleri var. İnsanın kişiliğinin bir göstergesidir üslup. Her türlü eleştiri yapılabilir ama bunun nezaket içinde yapılması gerekir. Bu çağrıyı tekrarlamış olayım.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Erken seçim tartışmaları önceki dönem Türkiye'nin alışkanlıkları. O dönemde parlamento herhangi bir sayı aramadan seçime gidebiliyordu. Bunlardan hareketle seçim tartışmaları olurdu. Burada Meclis'in nitelikli çoğunluğu alması lazım seçim için hukuken veya Cumhurbaşkanı'nın karar alması gerekiyor."