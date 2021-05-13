TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır

TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN - Haberler | Güncel

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs salgınında tam kapanmanın önemli etkileri olduğunu belirterek, "Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ'daki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs salgınında tam kapanmanın önemli etkileri olduğunu belirterek, "Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ'daki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah 17'sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde memleketi Tekirdağ'da bayramlaşma törenlerine katılıp, ziyaretlerde bulundu. Tekirdağ Polisevi'nde emniyet mensupları, İl Jandarma Komutanlığı'nda jandarma personeliyle bayramlaşan Şentop, Dr. İsmail Fehmi Cumalioğlu Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Hastane çıkışında açıklamalarda bulunan Şentop, bütün milletin bayramını tebrik etti. Şentop, şunları söyledi:

"Ayrıca sabah tekrar ifade etmiştim burada bir daha söyleyeceğim. Sağlık çalışanlarımızın bayramını tebrik ediyorum. Bir seneyi aşkın bir zamandır geceli gündüzlü, kendi hayatlarından, yakınlarından sevdiklerinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile çalışıyorlar. Allah işlerini kolay eğlesin. İnşallah kovid sürecini de kısa zamanda atlatacağız. Bu kapanma döneminin olumlu sonuçları var. Tekirdağ'daki sayıları da gördük. Türkiye genelinde de öyle. Bunun faydalı olacağını düşünüyoruz. İnşallah 17'sinden sonra belli bir program dahilinde bir rahatlama olacaktır. Bayram münasebeti ile buradayız. Burası benim memleketim, uzun bir zamandır gelmemiştim, aslında gelmeyi arzu ettik, planladık çoğu zaman fakat bu, kısıtlamalar, kapanma dönemi sebebi ile bir görüntü vermenin çok doğru olmayacağını düşündüm. Başta bizlerin de bu kısıtlama ile ilgili tedbirlere riayetinde bir fayda var diye düşündüğüm için. Bugün de aslında çok sınırlı sayıda arkadaşla ve maske mesafe kurallarına riayet ederek güvenlik güçlerimizle, polis ve jandarmamızla ve şehir hastanemizi açılıştan sonra ziyaret edememiştim. Son durumu buradaki işleyişi durumu bir görmeyi arzu ettim. Bu bakımdan geldim. Tekirdağlı hemşerilerimizin bayramını bir kere daha tebrik ediyorum."

Tam kapanma döneminin önemli etkileri olduğunu söyleyen Şentop, "Bunu Tekirdağ'da da görüyoruz. Türkiye genelinde de görüyoruz. Aşılama süreci de sürüyor, inşallah daha da hızlanacak. Bizim ümidimiz arzumuz, önümüzdeki bayramı inşallah daha rahat şartlar içerisinde, daha rahat şartlar altında geçireceğimize dair ümidimiz böyle, duamız böyle. Tabii biraz daha alınan tedbirlere özellikle tavsiyelere daha sıkı riayet edersek daha hızlı sonuçlar alabiliriz. Ümidimiz böyle. İnşallah en kısa süre içerisinde Kurban Bayramı'nda biraz daha bir rahatlama ile karşılaşırız diyoruz" dedi.


TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır
TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ruhan YALÇIN

Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Erdoğan ile Kazımi'nin karşılıklı Ramazan Bayramı tebriğinde bulunduğu görüşmede, İsrail'in Kudüs, Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistinlilere yönelik...
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Cumhurbaşkanı Caparov ile telefonda görüştü
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Erdoğan: Bayram sonrasında kontrollü bir şekilde normalleşme adımlarını atıyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Sedat Peker İlham Aliyev Süleyman Soylu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Özcan Deniz Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Serdar Aziz Burak Yılmaz Cüneyt Çakır Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: Tam kapanmadan sonra belli program dahilinde rahatlama olacaktır - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.5.2021 18:59:08. #1.15#

title