Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret ettiFransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti
Fransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti.
VİDEO: Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti