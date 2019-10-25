Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti

Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret ettiFransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti.

25.10.2019 21:20
Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da DİTİB Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti

Fransa, (DHA)- Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak üzere Fransa'nın Strazburg kentinde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti.

Kaynak: DHA

VİDEO: Tbmm başkanı şentop, strazburg'da ditib yunus emre lisesi'ni ziyaret etti
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