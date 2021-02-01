TBMM Başkanı Şentop, Sayıştay Başkanlığı'nın düzenlediği "Tecrübe Paylaşımı" programına katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etmesi TBMM Başkanı Şentop'un "Sergi Alanı"nın açılışını yapması ve sergiyi gezmesi "Tecrübe Paylaşımı" programı TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı"...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un Sayıştay Başkanı Seyit Ahmet Baş'ı kabul etmesi
TBMM Başkanı Şentop'un "Sergi Alanı"nın açılışını yapması ve sergiyi gezmesi
"Tecrübe Paylaşımı" programı
TBMM Başkanı Şentop'un konuşması ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sayıştay Başkanlığı "Sergi Alanı" açılışı ve kurumda yeni göreve başlayan denetçi yardımcıları için "Tecrübe Paylaşımı" programına katıldı.
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Kaynak: Anadolu Ajansı