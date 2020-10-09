TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
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TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi

09.10.2020 19:57 | Son Güncelleme: 09.10.2020 20:41

TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi -Şentop hatıra fidanı dikti TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatının çalışmalarını yerinde inceledi.

TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi

-Şentop hatıra fidanı dikti

ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Marmara Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi inşaatının çalışmalarını yerinde inceledi.

Şentop, Recep Tayyip Erdoğan külliyesinde incelemelerde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'u Marmara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erol Özvar, İstanbul Orman Genel Müdürü Yusuf Şahin, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Fahrettin Ulu, yüklenici firma sahibi Özgür Peker karşıladı. Şentop ziyaret sırasında külliye ve inşaatın mevcut durumu hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Şentop, ziyaret sırasında ayrıca daha önce çıkan bir yangında tahrip olan ormanlık alana oğulları Selahattin ve Ömer Şentop ile birlikte kendi, eşi Sabriye Şentop ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli adına fidan dikti.

TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi
TBMM Başkanı Şentop 'Recep Tayyip Erdoğan Külliyesi' inşaatını inceledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK

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