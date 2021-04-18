TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı
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TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı

TBMM Başkanı Şentop, Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı
Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 54. yılında Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, vefatının 54. yılında Ordinaryüs Prof. Dr. Ali Fuat Başgil'i andı.

Şentop, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Büyük ilim ve ideal insanı, din hürriyeti başta olmak üzere demokrasi davasının kararlı savunucusu, samimi bir dindar Prof. Dr. Ali Fuat Başgil Hoca'yı vefat yıl dönümünde, rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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