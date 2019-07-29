TBMM Başkanı Şentop Moğolistan'da - ULANBATOR

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltmaa Battulga ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığındaki görüşme, görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Görüşmede, TBMM Başkanvekili Mithat Sancar, AK Parti grup başkanvekilleri Özlem Zengin ve Bülent Turan, MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, Türkiye-Moğolistan Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Erdoğan da hazır bulundu.

Şentop ve beraberindekiler daha sonra Moğolistan Büyük Kurul (Parlamento) Genel Kurul salonunu gezdi.

Kaynak: AA