TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya'da - VRAPÇİŞTE/OHRİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kuzey Makedonya'daki temasları kapsamında ülkenin kuzeybatısındaki Vrapçişte kasabası ile güneybatısındaki Ohri şehrini ziyaret etti.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından Vrapçişte Belediyesine hibe edilen iş makinesi ile Mavrova Rostuşe Belediyesine çöp kamyonu takdim törenine katılan Şentop, Vrapçişte'deki halkla sohbet etti.

Şentop, törende yaptığı konuşmada, kendisinin de köken olarak Kuzey Makedonya'da bulunan Gevgeli'den olduğunu hatırlatarak, bölgenin acı hatıralarla dolu olduğunu anlattı.

Bölgenin 1876'dan itibaren aşağı yukarı 50 yıllık bir dönem içerisinde dünya tarihinin en ıstıraplı yıllarını yaşadığını hatırlatan Şentop, gerek savaş sebebiyle gerekse de göç esnasında yaşananlarla beraber 5 milyonun üzerinde insanın bu topraklarda vefat ettiğini kaydetti.

Şentop, Türkiye'nin Balkanlarla gönül bağının devam ettiğini belirterek, "Buralarda yaşayan kardeşlerimiz ve buraların hatıraları, sürekli olarak aklımızda ve gönlümüzde canlı olarak yaşamaktadır." dedi.

400 yıldan fazla bir zaman bölgede farklı etnik kökenlerden ve inançlardan insanların bir arada yaşadıklarını söyleyen Şentop, bugün dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu barış içerisinde bir arada yaşamanın en güzel örneğini 400 yıl boyunca Osmanlı Devleti'nin çatısı altında bu topraklarda verdiklerini belirtti.

Şentop, Balkanlarda huzurun ve barışın bozulmasının, Avrupa'da ve bütün dünyada barışın bozulması anlamına geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu bakımdan herkesin buraya dikkatle bakması, kendi devletlerinin oyunlarını, hesaplarını Balkanlarda görmeye çalışmaması lazım. Buranın huzuru, bir arada yaşama kültürü, buradaki barış bütün dünya için sadece Balkanlar değil, bütün dünya için çok önemli. Biz buna her zaman dikkat ediyoruz, Türkiye olarak burada yaşayan bütün insanlara, şüphesiz tabii ki kardeşlerimiz, soydaşlarımız öncelikli olmak kaydıyla, ama her yere, hangi dinden, hangi etnik kökenden olursa olsun herkese Türkiye elinden gelen bütün imkanlarla yardımda bulunmaya çalışıyor."

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçi Tülin Erkal Kara da Türkiye Belediyeler Birliğinin Kuzey Makedonya'daki soydaşların ihtiyaçlarına özenli yaklaşımından dolayı teşekkür ederek, "Yerel düzeyde temin etmiş oldukları bu katkı iki dost ülke insanlarını birbirine daha da yaklaştırmış, ulusal düzeyde sağladığımız güçlü bağların gelişmesine katkı sağlamıştır. Kardeş belediyelerimizin önümüzdeki dönemde iş birliğini pekiştirmesini memnuniyetle karşılayacağız." dedi.

TBB Başkanvekili ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül de harita üzerinde şekli sınırlar olduğunu fakat gönül coğrafyasında sınırlar bulunmadığını söyledi.

Şanlıurfa'nın Balıklı Gölü ile Göbekli tepesiyle birçok tarih ve kültür merkezi ve medeniyete beşiklik etmiş bir kent olduğunu belirten Beyazgül, "İşte bir tarafta Şanlıurfa, bir tarafta (Kuzey) Makedonya ama yüreğimiz her ikisinde aynı sevgiyle seviniyor, kalbimiz aynı duygularla çarpıyor." ifadelerini kullandı.

Vrapçişte Belediye Başkanı İsen Şabani de Vrapçişte Belediyesinin çok milletli ve çok kültürlü bir belediye olduğunu vurgulayarak, bağışlardan dolayı Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarına teşekkür etti.

Mavrova-Rostuşe Belediye Başkanı Medat Kurtovski ise TBB'ye kendilerine çöp kamyonu hibe etmesinden dolayı teşekkürlerini sunarak, Türk kurumlarının Mavrova-Rostuşe Belediyesine verdikleri desteklerini anlattı.

Ohri ziyareti

Öte yandan, TBMM Başkanı Şentop ve beraberindeki heyet, Vrapçişte'deki temaslarının ardından ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrine de ziyarette bulundu.

Burada Zeynel Abidin Camisi ve Tekkesini ziyaret eden Şentop, ardından Ohri çarşısını gezdi. Yerel ve Türk vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşan Şentop, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi, sohbet etti.

Daha sonra Şentop ve beraberindeki heyet, Vakıflar Genel Müdürlüğünün Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde restorasyonunu gerçekleştirdiği tarihi Ali Paşa Camisini ziyaret etti.

Camiyi gezen Şentop, yetkililerden bilgi aldı.

Ohri Ali Paşa Camisi

Ülkenin güneybatısındaki Ohri şehrinde bulunan tarihi Ali Paşa Camisinin restorasyonu, Türkiye Vakıflar Genel Müdürlüğü, Ohri Müftülüğü, Ohri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ve Ohri Müzesi iş birliğinde 2017 yılının Mayıs ayında başlatılmıştı. Çalışmalar, Makedonların minarenin orijinalinden daha yüksek inşa edileceği iddiası ile protesto düzenlemelerinin ardından durdurulmuştu.

Dönemin Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Robert Alagyozovski, aynı yılın aralık ayında, Ohri'deki kültür kurumlarının müdürleriyle görüşmesinde yaptığı açıklamada, 5 asırlık caminin restorasyonunun Ohri'deki derneklerin verdikleri tepki nedeniyle durdurulduğunu açıklamıştı. Konuyla ilgili süreç, Kültür Bakanlığı tarafından kurulan çalışma grubunun isteğiyle UNESCO'nun dikkatine sunulmuştu.

Belli aşamalardan geçen restorasyon süreci sorunlu bir şekilde devam etmişti.

16. yüzyılda inşa edilen ve pişmiş tuğla ve taşla yapılan caminin minaresi 1912-1918 yıllarında yıkılmış ve bir daha inşa edilmemişti.

