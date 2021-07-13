TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'ten ayrıldı

- TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'ten ayrıldı TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt temaslarının ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı.

- TBMM Başkanı Şentop, Kuveyt'ten ayrıldı

KUVEYT - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kuveyt temaslarının ardından Türkiye'ye doğru yola çıktı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi ziyaret düzenlediği Kuveyt'teki temaslarını tamamlamasının ardından Türkiye'ye doğru yolu çıktı. Şentop, temasları kapsamında Kuveyt Başbakanı Şeyh Sabah Halid el-Hamed es-Sabah, Kuveyt Emir Vekili, Veliaht Prens Şeyh Meş'al Al Cabir Al Sabah ve Kuveyt Millet Meclisi Başkanı Marzuk Ali Al-Ganim ve Kuveyt Dışişleri Bakanı ve Kabine İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Şeyh Ahmed Nasır el-Muhammed es-Sabah ile bir araya gelmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı