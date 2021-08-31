TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılını kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığını kazanmasının 30. yılını kutladı.

Şentop, bağımsızlık günü dolayısıyla "Er Manas" heykelinin Ankara'daki açılış töreninde yayımlanan mesajında, Kırgız halkının 1000 yıllık tarihi ve genetik yapısını hafızasında muhafaza eden, hayat tarzını ve kültürünü yansıtan eşsiz sanat eseri Manas Destanı'nın baş kahramanı Er Manas'ın heykelinin Ankara'da yer alacak olmasını anlamlı bulduğunu ifade etti.

Er Manas'ın; cesaret, kahramanlık, kuvvetli irade, vatan sevgisi ve millet bilinciyle Türkiye'de ve Kırgızistan'da genç nesillere miras bırakmak istedikleri faziletlerin bir bütünü olduğunu belirten Şentop, "Manas ve beraberindeki yiğitler nasıl ki asra destan olarak yazılmıştır; bugün de Kırgızistan hür, istiklal-i tam, mukaddes bir yükselişle 30. senesini idrak etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle 30 sene önce bağımsızlığını kazandığında Kırgızistan'ı ilk tanıyan ülke olmaktan şeref duyan Türkiye'den Manas'ın evladı Kırgız dostlarımıza selam ve saygılarımı iletiyor, eserde emeği geçenleri tebrik ediyorum." diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kırgızistan Bağımsızlık Günü paylaşımı
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu 7-8 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye-Mısır siyasi istişarelerinin ikinci turu, Dışişleri Bakan Yardımcıları başkanlığındaki heyetler arasında 7-8 Eylül'de Ankara'da düzenlenecek.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Hulusi Akar Süleyman Soylu Mehmet Nuri Ersoy Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy Mesut Akusta
Spor Muslera Salih Uçan Umut Meraş Enner Valencia Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
TBMM Başkanı Şentop, Kırgızistan'ın bağımsızlığının 30. yılını kutladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.8.2021 18:09:42. #1.14#

title