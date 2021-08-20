TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
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TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret etti.

Şentop ile Muş, bir dizi ziyaret için geldiği kentte valiliğe geçerek şeref defterini imzaladı.

Vali Coşkun'dan kentteki çalışmalarla ilgili brifing alan Şentop ile Muş'un ziyareti basına kapalı gerçekleşti.

Şentop ve Muş'un ziyaretine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Kahramanmaraş milletvekilleri Ahmet Özdemir, Mehmet Cihat Sezal ve Habibe Öçal'ın yanı sıra diğer ilgililer de eşlik etti.

TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti
TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adsız Günebakan

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TBMM Başkanı Şentop ile Ticaret Bakanı Muş, Kahramanmaraş Valiliğini ziyaret etti - Haberler
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