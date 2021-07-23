TBMM Başkanı Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 82. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 82. yıl dönümünü kutladı Açıklaması

TBMM Başkanı Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 82. yıl dönümünü kutladı Açıklaması
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün vesilesiyle inançlar ve kültürler itibarıyla farklılıkların barış içinde hoşgörülü bir şekilde yaşamasına imkan tanıyan Hatay vilayetimizin ana vatanın ayrılmaz bir parçası...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Hatay'ın ana vatana katılmasının 82. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Bugün vesilesiyle inançlar ve kültürler itibarıyla farklılıkların barış içinde hoşgörülü bir şekilde yaşamasına imkan tanıyan Hatay vilayetimizin ana vatanın ayrılmaz bir parçası olmasının 82'nci yılını kutluyorum." ifadesini kullandı.

Mesajında, Lozan Barış Anlaşması imzalanırken statüsü sonraya bırakılan Hatay'ın aidiyetinin, Hatay Cumhuriyeti Meclisi'nin 23 Temmuz 1939'da aldığı karar ile tespit edildiğini ve Lozan Anlaşması'nda eksik kalan bir bakiyenin daha Türkiye Cumhuriyeti'ne katıldığını anımsattı.

Hatay'ın Anadolu'nun vazgeçilmez bir parçası olduğunun tespiti hususunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi ve askeri kararlılığının büyük bir etkisi olduğunu ifade eden Şentop, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuçlarından zarar gören Almanya'nın yeni bir dünya savaşına hazırlandığı süreçte Avrupa'da paylaşım savaşı başlayacağını öngören Atatürk'ün, ileri görüşlü devlet adamlığı, askeri ve diplomatik öngörüleri ile Hatay'ın Anadolu'ya katılmasının önünün açıldığını belirtti.

Şentop mesajında şunları kaydetti:

"Savaşı göze almadan barışın temin edilemeyeceği azmi ve kararlılığı ile Fransızların Hatay'dan çekilmesinin temin edildiği süreçte Türkiye Cumhuriyeti Lozan Anlaşması'ndan sonra savaşsız en önemli uluslararası başarıya imza atmıştır.

Bugün vesilesiyle inançlar ve kültürler itibarıyla farklılıkların barış içinde hoşgörülü bir şekilde yaşamasına imkan tanıyan Hatay vilayetimizin ana vatanın ayrılmaz bir parçası olmasının 82'nci yılını kutluyorum.

Hatay vilayetimizin ana vatana katılmasında büyük hissesi olan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Hatay Cumhuriyeti'nin cumhurbaşkanı merhum Tayfur Sökmen'i, Hatay Cumhuriyeti Meclisinin Başkanı Abdülgani Türkmen'i ve Başbakan Abdurrahman Melek ile birlikte kutlu kararda hissesi olan bütün üyeleri rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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