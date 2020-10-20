TBMM Başkanı Şentop Gence'de
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TBMM Başkanı Şentop Gence'de

20.10.2020 13:02 | Son Güncelleme: 20.10.2020 13:08
TBMM Başkanı Şentop Gence'de

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)  Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan"daki temaslarını sürdürüyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın ikinci büyük şehri Gence'de ilk bombalanan ve bebeklerin de hayatını kaybettiği bölgeyi ziyaret etti.

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-Şentop, Gence'de 


TBMM Başkanı Şentop Gence'de
TBMM Başkanı Şentop Gence'de
TBMM Başkanı Şentop Gence'de
TBMM Başkanı Şentop Gence'de
TBMM Başkanı Şentop Gence'de

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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