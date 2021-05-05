TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine...

TBMM Başkanı Şentop: 'Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine Işınsu Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.

TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine Işınsu Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.Mekanı cennet olsun." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Özkoç Hulusi Akar Mustafa Şentop Süleyman Soylu
Magazin Özcan Deniz Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Gomes Ozan Tufan Salih Uçan Caner Erkin Gökhan Gönül
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 15:31:06. #1.15#

title