TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine...

TBMM Başkanı Şentop: "Edebiyat hayatımıza Sancı, Kaf Dağı'nın Ardında ve Çiçekler Büyür gibi kıymetli eserleriyle büyük katkılar sunan yazar Emine Işınsu Hanımefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum.