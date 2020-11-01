TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

01.11.2020 11:01 | Son Güncelleme: 01.11.2020 11:13
TBMM Başkanı Şentop'dan, Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede vefat eden AK Parti eski Milletvekili Burhan Kuzu için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Şentop, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "İstanbul Hukuk Fakültesi'nden Hocamız; 22., 23., 24. ve 26. dönem AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ağabeyimizin Kovid- 19 sebebiyle hayatını kaybettiğini büyük üzüntüyle öğrendim. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabırlar diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerini kullandı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet Alp Özden

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