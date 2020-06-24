TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine başlayan Bozkır'la görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine başlayan Bozkır'la görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine başlayan Bozkır'la görüştü
24.06.2020 19:15 | Son Güncelleme: 24.06.2020 19:19

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler'in 75. Genel Kurul Başkanlığı görevine başlayan TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır'ı kabul etti. Şentop, Bozkır'ı, yeni görevi nedeniyle tebrik ederek, "Bu bir taraftan sizin başarınız, bir taraftan Türkiye'nin başarısı. Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından da çok önemli" dedi.

Şentop görüşmede, şunları kaydetti:

"Öncelikle tebrik ediyorum. BM Genel Kurul Başkanlığına seçildiniz. Allah hayırlı çalışmalar nasip etsin, muvaffakiyetler diliyorum. Bu tabi bir taraftan sizin başarınız, bir taraftan Türkiye'nin başarısı. Böyle bir dönemde, -zor bir dönem aslında, Ulusararası siyasette biraz salgının da etkisiyle bir kaos ortamının olduğu bir dönemde Türkiye'yi temsilen aday oldunuz ve seçildiniz. Türkiye'nin uluslararası itibarı bakımından da çok önemli bu. Bunun bir tescili anlamına geliyor. Başarılar diliyorum, tebrik ediyorum. Siz birçok görevi bugüne kadar başarıyla yürüttünüz. Bu sefer de başarılı olacağınıza inanıyorum"

TBMM Başkanı Şentop, BM Genel Kurulu Başkanlığı görevine başlayan Bozkır'la görüştü

Volkan Bozkır da, TBMM Başkanı Şentop'a teşekkür ederek, şunları söyledi:

"Gerçekten çok zorlu bir süreçte, dünyanın içinde bulunduğu zor şartlarda elde ettiğimiz bu çok üstün oy oranı bir anlamda Türkiye'nin, Türk milletinin ve TBMM'nin dünyadaki itibarını ve Türkiye'ye duyulan güvenin ayrı bir tezahürü olmuştur.Sayın Meclis Başkanımız gerçekten sürecin başından itibaren her anında büyük destek verdi, yanımda, arkamda ve bütün imkanlarıyla TBMM'yi bu sürecin içinde tutarak sonuçlandırmasında çok önemli katkılarda bulundu. Ben şahsım, ülkem ve milletim, Meclisimiz adınakendisine şükranlarımı sunuyorum.

TBMM Dışişleri Komisyonu başkanının böyle bir göreve seçilmesi TBMM bakımından da ayrı bir onur vesilesi olacaktır. Bundan dolayı da ayrıca memnunum. Sayın Başkanıma tekrar içten teşekkürlerimi sunuyorum."

Politika Manşet

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