TBMM Başkanı Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul edecek
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TBMM Başkanı Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul edecek

Anadolu Ajansı / Sinan Uslu - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ı kabul edecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı yarın kabul edecek.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır'ı yarın kabul edecek.

Kabul, Meclis Başkanı Şentop'un makamında basına kapalı gerçekleştirilecek.

Şentop ve Bozkır, kabulün ardından TBMM Genel Kuruluna geçecek.

Bozkır, Genel Kurulda, küresel krizler, çok taraflılık ve BM sistemi hakkında bir konuşma yapacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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