TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü
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TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

19.10.2020 19:08 | Son Güncelleme: 19.10.2020 19:13
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Bakü'de destek ziyaretlerine devam ediyor. Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop sosyal medya hesabından Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile yaptığı görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile cereyan eden son hadiseler çerçevesinde bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisine her daim Azerbaycan'ın yanında olduğumuzu bir kez daha, Bakü'de ifade ettik" ifadelerini kullandı.


TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü
TBMM Başkanı Şentop, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov ile görüştü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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