TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'da Meclis Başkanı ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile bir araya geldi
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TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'da Meclis Başkanı ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile bir araya geldi

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'da Meclis Başkanı ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Şentop, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) tarafından düzenlenen 5'inci Dünya Parlamento Başkanları Konferansı'na katılmak üzere geldiği Avusturya'nın başkenti Viyana'da Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile bir araya geldi. Şentop, Sobotko ile görüşmesi sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avusturya Ulusal Meclisi Başkanı Wolfgang Sobotka ile verimli bir görüşme yaptık. Diyalog ve müzakere zemini muhafaza edilmeli, üst düzey temaslar sürdürülmeli" dedi.

Şentop, Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Pacheco ile yaptığı görüşme sonrasında ise, "Parlamentolar Arası Birlik Başkanı Duarte Pacheco ile görüştük. Parlamenter diplomasinin daha etkin ve cesaretle hareket ederek imkanlarını kullanması gerektiğini dile getirdik" ifadelerini kullandı. - VİYANA

TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'da Meclis Başkanı ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile bir araya geldi
TBMM Başkanı Şentop, Avusturya'da Meclis Başkanı ve Parlamentolar Arası Birlik Başkanı ile bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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