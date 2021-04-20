TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul ettiTÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Şentop, AYM Başkanı Arslan'ı kabul etti

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki makamında Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen Şentop ve Arslan'ın görüşmesine ilişkin, TBMM'nin Twitter hesabından, "TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı kabul etti" notuyla fotoğraf paylaşıldı.

ANKARA, -


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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