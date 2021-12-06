TBMM Başkanı Şentop, AK Partili vekillere kızdı: Arkadaşınızı susturur musunuz?

TBMM Genel Kurulu'nda Meclis'teki siyasi partilerin katılımıyla 12 gün sürecek 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler bugün başladı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis'teki ilk görüşmelerde tartışmalar da alevlendi.

İYİ PARTİLİ İSMİN SÖZLERİ AK PARTİLİ BAK'I KIZDIRDI

Bütçe görüşmeleri kapsamında kürsüde konuşma yapan İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu'nun, "Sizlere hürriyet ve şahsiyet kavramlarının faziletini hatırlatıyor, lafın daha fazlasını tahayyül kabiliyetinize bırakıyorum" sözlerine AK Partili Osman Aşkın Bak tepki gösterdi.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu

ŞENTOP, AK PARTİLİ VEKİLLERE KIZDI

AK Parti sıralarında tepkilerin devamı sonrası Dervişoğlu konuşamayınca, araya Meclis Başkanı Mustafa Şentop girdi. Şentop, AK Partili vekillere kızarak "Arkadaşınızı ikaz edin grup başkanvekilleri. Olmaz ki böyle bir yöntem ya. Sayın Bak, grup başkanvekilleri arkadaşınızı susturur musunuz." ifadelerini birkaç kez yineledi.

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