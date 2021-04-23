TBMM Başkanı Şentop 23 Nisan münasebetiyle Bağcılar Belediyesi'nin etkinliğine katılan çocukları kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop 23 Nisan münasebetiyle Bağcılar Belediyesi'nin etkinliğine katılan çocukları kabul etti

TBMM Başkanı Şentop 23 Nisan münasebetiyle Bağcılar Belediyesi'nin etkinliğine katılan çocukları kabul etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocukları kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle çocukları kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı' münasebetiyle Bağcılar Belediyesi'nin 'Başkan'la Süper Gezi' adıyla düzenlediği programla belirlenen 23 öğrenciyi kabul etti.

Divan Salonu'nda çocuklarla bir süre sohbet eden ve onların sorularını cevaplayan Şentop, TBMM'nin kuruluşu ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı hakkında minik misafirlerine bilgi verdi. Meclis Başkanı Şentop, misafir çocuklardan Miraç Eymen Kaya'nın okuduğu İstiklal Marşı ve Sena Kılavuz'un okuduğu şiiri beğeniyle takip ederek, onları kutladı.

Şentop makamını Bağcılar Aşık Veysel İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Miraç Eymen Kaya'ya devretti. Şentop, makamına girmeden önce çocuklara bugüne kadar Meclis Başkanlığı yapmış devlet büyüklerinin asılı olduğu fotoğrafı göstererek bilgi verdi ve çocuklarla makam çıkışında ve TBMM Şeref merdivenlerinde fotoğraf çektirdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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