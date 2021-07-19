TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye gitti
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye gitti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, KKTC'ye gitti
Anadolu Ajansı / Buket Güven - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, KKTC'ye gitti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenlerine katılmak üzere, KKTC'ye gitti.

Şentop, beraberindeki heyetle saat 13.30'da, KKTC'ye hareket etti.

Uçakta, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ve bazı milletvekilleri, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Çiğdem Karaaslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk de yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Buket Güven

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