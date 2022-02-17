Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel, konuyla ilgili açıklama yaparak teröristin sözlüsü olduğunu söylemişti.

HAKKINDA FEZLEKE HAZIRLANDI

Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.

KOMİSYONA BUGÜN SUNULDU

TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.

KARMA KOMİSYON'DAN KARAR ÇIKTI

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

İhlas Haber Ajansı - Politika