Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak - Haberler
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Teröristle fotoğrafları çıkan HDP'li Semra Güzel'le ilgili yeni gelişme! Son karar Meclis'ten çıkacak

İhlas Haber Ajansı - Politika
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TBMM Anayasa Adalet Karma Komisyonu'nda teröristle fotoğrafları ortaya çıkan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in, "terör örgütü üyesi olma" suçlamasıyla dokunulmazlığının kaldırılmasına oy çokluğu ile karar verildi. Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin son karar, TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak.

HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen terörist Volkan Bora ile fotoğrafları ortaya çıkmıştı. Güzel, konuyla ilgili açıklama yaparak teröristin sözlüsü olduğunu söylemişti.

Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.

TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.

TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu, HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel'in yasama dokunulmazlığının kaldırılması yönünde karar aldı.

İhlas Haber Ajansı - Politika

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