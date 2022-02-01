TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi - Haberler
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi

Demirören Haber Ajansı, Besti Karalar - Politika
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TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na AK Parti'li Beyazıt seçildi

TBMM Anayasa Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

Tbmm Anayasa Komisyonu'nda, Adalet Bakanlığı'na atanan Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı'na AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.

Tbmm Anayasa Komisyonu, Başkanvekili AK Parti'li Ali Özkaya başkanlığında toplandı. Toplantıda, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan boşalan Komisyon Başkanlığı için seçim yapıldı. Yapılan seçimde TBMM Anayasa Komisyonu Başkanlığı'na, Komisyon üyesi AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt seçildi.


Demirören Haber Ajansı / Besti Karalar - Politika

Anayasa Komisyonu, Bekir Bozdağ, AK Parti, TBMM, Politika, Haber

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