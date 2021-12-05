TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan yeni başkanının kariyeri - Haberler
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TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan yeni başkanının kariyeri

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Güncel
TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan yeni başkanının kariyeri

Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı Metin Feyzioğlu'na karşı yarışan Erinç Sağkan oldu. İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan Erinç Sağkan, hukuk kariyeri ve hayatı.

TBB'nin Ankara'daki binasında yapılan 36'ıncı Olağan Genel Kurul'da seçim heyecanı yaşandı. Mevcut Başkan Metin Feyzioğlu ve Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan'ın aday olduğu seçimde 348 delege oy kullanıldı.

Saat 10.00'da başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Oyların sayılmasının ardından TTB'nin yeni başkanı belli oldu. Buna göre, 181 oy alan Erinç Sağkan Türkiye Barolar Birliği'nin yeni başkanı seçildi. Feyzioğlu ise 156 oy aldı.

Ankara Barosu Başkanı Erinç Sağkan, baro başkanlarının 'çoklu baro' yasasına karşı yaptığı eylemde aktif rol almıştı.

TBB seçimlerini kazanan Erinç Sağkan kimdir? İşte çoklu baro yasasına karşı çıkan yeni başkanının kariyeriErinç Sağkan

Aslen Gümüşhane ilinin Şiran ilçesinden olan Erinç Sağkan ilk ve orta öğreniminden sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Ankara Barosu'nun çeşitli kurul ve merkezlerinde çalıştıktan sonra; 2010-2012 yılları arasında Ankara Barosu Yönetim Kurulu üyeliği , 2014-2016 yılları arasında Ankara Barosu Genel Sekreterliği, 2016 yılından itibaren ise Ankara Barosu Başkan Yardımcılı yaptı.

Daha sonra Ankara Baro başkanlığına aday olan Erinç Sağkan, rakiplerine oranla en yüksek oyu alarak başkan seçildi. Seçimlere, Demokratik Sol Avukatlar grubu adayı olarak giren Erinç Sağkan 7 bin 227 oy ile baronun yeni başkanı seçilmişti.

Servet Uzun
Servet Uzun
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Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi, yeni başkan Erinç Sağkan oldu

Son Dakika: Türkiye Barolar Birliği'nde Metin Feyzioğlu dönemi sona erdi, yeni başkan Erinç Sağkan oldu

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

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