Taziye evinde çıkan yangında 15 kişi dumandan etkilendi

HATAY'ın Samandağ ilçesinde mevlit düzenlenen taziye evinde elektrik kontağında meydana gelen patlama sonucu yangın çıktı. Mevlide katılanlar camları kırıp dışarı çıkarken, dumandan etkilenen 15 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Sutaşı Mahallesi'nin eski Muhtarı Numan Sağaltıcı (82), geçen hafta yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle hayatını kaybetti. Sabah saatlerinde Sağaltıcı'nın vefatının 7'nci günü dolayısıyla mevlit düzenlendi. Taziye evi içerisinde Sağaltıcı için dua okunduğu sırada elektrik kontağında patlama meydana geldi. Mevlide katılanlar alevlerden kurtulmak için taziye evinin camlarını kırıp, can havliyle dışarı çıktı.

Tedaviye alınanların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.