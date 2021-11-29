Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da otomobille taziyeden dönen Mustafa Akay ve Bülent Erdal, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında direkseyon başında bulunan Akay, boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, Erdal ise göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal ve yanlarındaki birkaç akrabası, daha sonra otomobillerine binerek dönüşe geçti. Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili tabancalarla çapraz ateşe tuttu. Saldırganların silahın çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.