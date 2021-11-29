Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Haberler | Güncel
Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

ADANA'da otomobille taziyeden dönen Mustafa Akay ve Bülent Erdal, silahlı saldırıya uğradı.

SEYHAN, ADANA (DHA) - ADANA'da otomobille taziyeden dönen Mustafa Akay ve Bülent Erdal, silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sırasında direkseyon başında bulunan Akay, boynuna isabet eden kurşunla hayatını kaybederken, Erdal ise göğsünden vurularak ağır yaralandı.

Olay, saat 19.45 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi'nde meydana geldi. Bir yakının cenazesi için taziyeye giden Mustafa Akay, Bülent Erdal ve yanlarındaki birkaç akrabası, daha sonra otomobillerine binerek dönüşe geçti. Ara sokakta kimliği belirsiz kişiler, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili tabancalarla çapraz ateşe tuttu. Saldırganların silahın çıkan kurşunlar, direksiyon başındaki Akay'ın boynuna, Erdal'ın ise göğsüne isabet etti.

SALDIRIYA UĞRADIKLARI ARAÇLA HASTANEYE GELDİLER

Saldırganlar, olayın ardından kaçarken, iki yaralı ise yakınları tarafından saldırıya uğradıkları otomobille özel hastaneye götürüldü. Yaralılardan Erdal, Adana Şehir Hastenesi'ne sevk edilirken, Akay ise doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ön kapı camları, isabet eden kurşunlarla kırılın otomobil, detaylı incelenmek üzere Hürriyet Polis Merkezi'nin otoparkına çekildi.

Cinayet şüphelilerini yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.


Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Taziye dönüşü otomobile silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Gökhan Keskinci - Son Dakika Haberleri

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