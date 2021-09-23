Tayyip Erdoğan'ın damatları kim? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damatları kim? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayatı ve biyografisi sık sık araştırılmakta. Bunun yanı sıra Erdoğan'ın ailesi, damatları ve dünürleri hakkında da detaylar merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 26 Şubat 1954 tarihinde İstanbul Kasımpaşa'da dünyaya gelmiştir. Siyasi hayatına Milli Selamet Partisi atılan ve daha sonra da Refah Partisi ile devam eden Recep Tayyip Erdoğan, 1994 ve 1998 yılları arasında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Daha sonra, Refah Partisi'nin kapanma sürecinin ardında Adalet ve Kalkınma Partisi'ni kurarak 2002 yılının kasım ayında ilk girdiği seçimleri kazanmıştır.

RECEP TAYYİP ERDOĞAN'IN AİLESİ

Recep Tayyip Erdoğan, Emine Erdoğan ile evlidir. Esra Erdoğan, Sümeyye Erdoğan, Necmettin Bilal Erdoğan ve Ahmet Burak Erdoğan, Erdoğan çiftinin çocuklarıdır. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TAYYİP ERDOĞAN'IN DAMATLARI KİM?

Esra Erdoğan'ın eşi Berat Albayrak'tır. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sümeyye Erdoğan'ın eşi ise Selçuk Bayraktar'dır.

ERDOĞAN'IN DAMADI SELÇUK BAYRAKTAR KİMDİR?

Doğum tarihi: 7 Ekim 1979

Kaç yaşında: 41 yaşında

Nereli: Sarıyer

1979 yılında İstanbul'un Sarıyer ilçesinde, aslen Trabzon, Sürmene Çamburnu Köyündendir Özdemir-Canan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Eğitim hayatına Sarıyer İlköğretim Okulu'nda başladı. Burayı bitirdikten sonra Robert Koleji'ne yazıldı; 1997 yılında Robert Koleji'nden mezun oldu. Aynı sene İstanbul Teknik Üniversitesi Elektronik ve Haber leşme Mühendisliği bölümünde üniversite eğitimine başladı. Yüksek lisans sonrası Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nde insansız hava araçlarının agresif manevra kontrolü üzerine burslu olarak ikinci yüksek lisansını tamamladı. Bu süreç içerisinde Profesör George Pappas ve Profesör Eric Feron'un asistanı olarak çalıştı. Dünyada ilk kez yapılan İHA formasyon uçuşu deneyleri, yer ve havada koordineli robot takımları, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri hakkında bilimsel çalışmalar gerçekleştirdi.

Eğitiminin ardından 2007 yılında Türkiye'ye döndü. Baykar Savunma'nın teknik müdürü oldu. Türkiye tarafından geliştirilen insansız hava araçlarının uçuş kontrol, aviyonik sistem mimarisi, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, gömülü yazılım geliştirme ve elektronik donanım gibi bölümleriyle ilgilendi.[6] Ekibiyle beraber; Türkiye-PKK çatışmasında, Suriye İç Savaşı'nda ve İkinci Libya İç Savaşı'nda kullanılan Baykar Bayraktar TB2 insansız hava aracı sisteminin güdüm ve kontrol sisteminin tasarımını yaptı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine giren ilk insansız hava aracı olan Bayraktar Mini İHA'yı tasarladı. Türkiye'nin ilk Taarruzi İnsansız Hava Aracı "Akıncı" (TİHA) sisteminin tasarlanmasına geliştirilmesine öncülük etti.

Bunların yanında Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın mütevelli heyeti başkanı ve kurucularındandır. Vakfın kuruluş amaçları dahilinde teknolojiye hevesli olan belirli yaş grubundaki insanları vakıfla birlikte araştırma yapmaya teşvik etti. Türkiye'de uzay alanında yapılan çalışmaları teşvik etmek amacıyla uzay festivali olan TEKNOFEST'i düzenledi.

Çin'in Vuhan eyaletinde ortaya çıkan COVID-19 virüsüne karşı, 22 Mart 2020'de, Bayraktar şahsi Twitter hesabından Türkiye'de solunum cihazı üretimine teknik destekte bulunacağını açıkladı. Arçelik, ASELSAN, Baykar Savunma ve BIOSYS'in birlikte yürüttüğü iki haftalık geliştirme sürecini ardından üretilmesi öngörülen 5000 solunum cihazının ilk 100 tanesi 20 Nisan 2020'de Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nin açılışında teslim edilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile 2016 yılında evlenmiştir ve bir çocuk babasıdır. Aynı zamanda hususi pilot lisansına sahiptir. Haluk ve Ahmet adlarında kardeşleri vardır. Babası Özdemir Bayraktar 1990'lı yıllarda Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte siyaset yapmıştır.

BERAT ALBAYRAK KİMDİR?

Berat Albayrak (d. 21 Şubat 1978, İstanbul), Türk iş adamı ve siyasetçidir. Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ile Türkiye Hazine ve Maliye Bakanı olarak görev yapmıştır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Esra Erdoğan ile evlidir.

Berat Albayrak, 1978'de İstanbul'da doğdu. Albayrak, İstanbul Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü lisans mezuniyetinin ardından, yüksek lisansını New York Pace Üniversitesi Lubin School of Business'ta tamamladı, Bankacılık ve Finans bölümünden "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Finansmanı" tezi ile doktora derecesi aldı. 1996 yılında profesyonel çalışma hayatına atılan Albayrak, ekonomi, enerji ve finans başta olmak üzere farklı iş kollarındaki birçok farklı girişimlere yönetici olarak öncülük etti.

Albayrak, 2013 sonunda özel sektörden ayrılarak Sabah gazetesinde yazar olarak görev aldı, Marmara Üniversitesinde de bankacılık ve finans üzerine dersler verdi, pek çok sivil toplum kuruluşunda aktif görevler aldı. 25, 26. ve 27. Dönem İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e giren Albayrak, 64. ve 65. hükümetlerde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı olarak görev yaptı.

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