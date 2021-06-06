Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor

Sosyal medyada Başak Ermiş isimli genç kız, erkek arkadaşı tarafından 'tayt giydiği' gerekçesiyle şiddete uğradığını öne sürdü. Genç kız, erkek arkadaşının rol aldığı 'Sokağın Çocukları' dizisinin cezaevi sahnesindeki bir fotoğrafını paylaşıp "Umarım nasip olur seni şöyle görmek" ifadelerini kullandı. Genç kızın paylaştığı videonun ardından sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi.

Sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinde paylaşım yapan Başak Ermiş isimli genç kız, erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Genç kız, erkek arkadaşının kendisini 'tayt giydiği' gerekçesiyle dövdüğünü belirtti. Genç kız, Twitter paylaşımında ise "Arkadaşlar baştan anlatıyorum. Kendi evimde tayt giydiğim için oldu bu olay. Ve 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun yemeği uçak biletleri taksileri. Sürekli bir şeyler aldım. babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü işte ne diyebilirim ki. Soran olursa iyiyim darp raporu aldım annemin evine döndüm. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

"HERKES UYARDI"

Genç kız daha sonra bir paylaşım yaparak, "Yemin ederim çevremdeki herkes uyardı. Birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım" ifadelerini kullandı.

ROL ALDIĞI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Genç kız, erkek arkadaşı Can T. isimli şahsın rol aldığı 'Sokağın Çocukları' dizisinin cezaevi sahnesindeki bir fotoğrafını paylaşıp "Umarım nasip olur seni şöyle görmek" dedi.

OLAYA TEPKİ YAĞDI

Genç kızın paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.