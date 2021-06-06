Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor
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Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor

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Sosyal medyada Başak Ermiş isimli genç kız, erkek arkadaşı tarafından 'tayt giydiği' gerekçesiyle şiddete uğradığını öne sürdü. Genç kız, erkek arkadaşının rol aldığı 'Sokağın Çocukları' dizisinin cezaevi sahnesindeki bir fotoğrafını paylaşıp "Umarım nasip olur seni şöyle görmek" ifadelerini kullandı. Genç kızın paylaştığı videonun ardından sosyal medyada tepkiler peş peşe geldi.

Sosyal paylaşım platformu TikTok üzerinde paylaşım yapan Başak Ermiş isimli genç kız, erkek arkadaşının şiddetine maruz kaldığını söyledi.

Genç kız, erkek arkadaşının kendisini 'tayt giydiği' gerekçesiyle dövdüğünü belirtti. Genç kız, Twitter paylaşımında ise "Arkadaşlar baştan anlatıyorum. Kendi evimde tayt giydiğim için oldu bu olay. Ve 3 aydır kendisine bakıyorum kira olsun yemeği uçak biletleri taksileri. Sürekli bir şeyler aldım. babası ömrü hayatı boyunca bu kadar bakmamıştır. Besle kargayı oysun gözünü işte ne diyebilirim ki. Soran olursa iyiyim darp raporu aldım annemin evine döndüm. Geçmiş olsun dilekleriniz için teşekkür ederim" dedi.

Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor

"HERKES UYARDI"

Genç kız daha sonra bir paylaşım yaparak, "Yemin ederim çevremdeki herkes uyardı. Birkaç güne cinayet haberlerinde görürüz diye ama inanmadım" ifadelerini kullandı.

ROL ALDIĞI SAHNEYİ PAYLAŞTI

Genç kız, erkek arkadaşı Can T. isimli şahsın rol aldığı 'Sokağın Çocukları' dizisinin cezaevi sahnesindeki bir fotoğrafını paylaşıp "Umarım nasip olur seni şöyle görmek" dedi.

Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor

OLAYA TEPKİ YAĞDI

Genç kızın paylaşımının ardından sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor
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Tayt giydiği için sevgilisinin darp ettiği fenomenden garip açıklama: Bunu bekliyordum
Tayt giydiği için sevgilisinin darp ettiği fenomenden garip açıklama: Bunu bekliyordum
Haber Yorumları (8)
SHEF : Sevgilim ve erkek arkadaşım gibi sıfatlar çoğaldıkça darp olayları da çoğaldı. Sevgili veya erkek arkadaşı yapayım derken biraz daha düşünmek lazım. Bunlarla bir eş gibi hayat yaşıyorsunuz sonra da olanlar bunlar. Kadına şiddetin uygulanması zaten kabul edilemez. Son zamanlarda bir çok gencecik kızların bu tür darp veya daha kötü sonuçlara maruz kaldıklarını görüyoruz. Sevgili hiç bir zaman size EŞ olmaz...
Cevap Yaz 3 58 Yayından Kaldır
FATİH ÇAVDARCI: kızın guzel oldugu kadar adam tam barzo. sız daha boyle tıplerle takılmaya devam edın serserı seversen serserılerın yaptıklarına boyle maruz kalırsınız
Cevap Yaz 8 71 Yayından Kaldır
KAAN KOÇ: Tamam dovmesi vurması doğru bisey değil ama sen şimdi geçmiş sin Sesini duyurmak icin koca Türkiye’nin önünde video cekiyorsun açık sacik oran buran belli olarak adam dovmese iyimis en iyisi terk etmek
Cevap Yaz 7 20 Yayından Kaldır
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Tayt giydiği için erkek arkadaşından dayak yiyen genç kız, sosyal medyadan çığlığını duyurmaya çalışıyor - Haberler Magazin
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